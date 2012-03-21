Парламент Греции ратифицировал договор об условиях получения финансовой помощи

Парламент Греции сегодня ночью ратифицировал договор об условиях получения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро.

За документ проголосовали 213 социалистов и консерваторов, против проголосовали 79 депутатов от коммунистов и крайне правых, сообщает радио «Свобода».

Ратификация последовала после получения Грецией во вторник первого транша в объёме 7,5 миллиардов евро – в рамках второго пакета чрезвычайной помощи.

Эта сумма включает 5,9 миллиарда евро от стран еврозоны и 1,6 миллиарда евро - от Международного валютного фонда.

Главное требование, которое международные кредиторы предъявляют Греции в качестве условия получения помощи – последовательное сокращение дефицита государственного бюджета путём введения строгих мер экономии.

Против такой политики в последние месяцы проводились массовые демонстрации жителей разных городов Греции.

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