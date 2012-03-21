Налоговики Донецкой области с начала года легализовали работу 9,3 тыс. человек

Налоговой службой Донецкой области с начала текущего 2012 года была легализована работа 9,3 тыс. граждан, из-за привлечения их к уплате налогов дополнительно в бюджет поступило 2,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Донецкой области.

В сообщении отмечено, что с начала года с 7 тыс. гражданами работодатели оформили трудовые отношения (дополнительно поступило 1,5 млн. грн.), тысяча лиц зарегистрировались частными предпринимателями (дополнительно поступило налогов 200 тыс. грн.), и 1,3 тыс. человек предоставили декларации о полученных доходах (дополнительно поступило 900 тыс. грн.).

В налоговой напомнили, что всего по итогам отработки первого и второго этапов баланса трудовых ресурсов с октября 2010 по март 2012 года налоговыми органами региона привлечено к уплате налогов 116 тыс. граждан, дополнительно в бюджет поступило почти 33,6 млн. грн.

Количество неотработанных граждан по балансу трудоспособного населения области составляет в настоящее время 143 тыс. человек, или 26%, заключено в сообщении.