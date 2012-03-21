Котировки на открытии межбанка составили 8,0225-8,0275 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0225/8,0275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2746/0,2750, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6340/10,6420.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3259/1,3261 (вторник – 1,3229/1,3231).

Во вторник, 20 марта, Нацбанк на рынок не выходил.