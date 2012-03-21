Налоговики изучают возможность введения в Украине электронных акцизных марок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Государственной налоговой службы - начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ.

«Наши специалисты получили уже задание изучить опыт ведущих стран, использующих электронный контроль, так называемую электронную марку акцизного налога. Она являет собой чип, в котором хранится информация, кто произвел, какая сумма налога была уплачена, какая смена работала при изготовлении данной продукции», - отметил А.ГОЛОВАЧ.

По его словам, использование данного механизма является распространенным в Европе.

Также он сообщил, что на сегодня ведется диалог с бизнесом о возможных изменениях на рынке ликероводочной продукции. «Для бюджета это ничего не будет стоить, это будет требование к производителю. Легальный производитель должен закладывать это в себестоимость... В этом состоит дискуссия, чтобы убедить, если мы для вас создаем условия для того, чтобы вы честно платили налоги... то вы должны идти навстречу государству и брать какие-то в том числе накладные расходы на себя», - резюмировал налоговик.

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