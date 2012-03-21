Завтра вступает в силу закон о защите отечественных товаропроизводителей

С 22 марта в Украине вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия иностранных государств, таможенных союзов или экономических группировок».

Текст закона опубликован в газете «Голос Украины» (№ 51(5301) от 21 марта 2012 г.).

Законом предусмотрено, что в случае, если другие государства, таможенные союзы или экономические группировки ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные меры.

В случае, если такие действия причиняют ущерб или создают угрозу его причинения государству и/или субъектам внешнеэкономической деятельности, указанные меры могут предусматривать его возмещение.

Меры в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми правилами, стандартами и нормами международного права.

Такими мерами являются: применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю; применение частичного запрета (частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима; введение специальной пошлины; введение режима лицензирования внешнеэкономических операций; установление квот; другие меры, предусмотренные законами и международными договорами Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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