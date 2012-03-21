Ефремов: о ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ говорить рано

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Верховная Рада пока не готова к ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли со странами СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя тот факт, что Госдума России ратифицировала это соглашение, а ВР – нет, хотя была договоренность сделать это синхронно.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что договоренностей на высшем уровне – Президента или правительства - о синхронной ратификации не было, а высказывалось только пожелание.

По словам А.ЕФРЕМОВА, в целом парламент согласен ратифицировать соответствующее соглашение. В то же время он отметил, что пока в ВР никто не видел настоящего документа.

«На сегодняшний день настоящего документа в парламенте нет. Поэтому все остальное это только разговоры», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов добавил, что настоящий документ находится на экспертизе в Администрации Президента Украины.

Комментируя позицию российской стороны, выразившую пожелание, чтобы настоящий документ Верховная Рада ратифицировала до конца этой недели, А.ЕФРЕМОВ заметил, что с уважением относится к своим российским коллегам.

«Но я еще раз говорю, пока не увидим настоящий документ, говорить о какой-то ратификации сегодня невозможно, поскольку мы не видели текста настоящего документа», - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин предложил Януковичу синхронно с Медведевым ратифицировать соглашение о ЗСТ СНГ