Янукович признал, что Евро-2012 не окупится для Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признал, что Чемпионат Европы по футболу 2012 года не окупится для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей в Киеве.

«Сколько мы заработаем - еще неизвестно, но мы вложили в строительство инфраструктуры около 35 млрд. грн., безусловно, это не окупится за один чемпионат, но оно будет служить не одному поколению украинцев», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что Украина строила стадионы, дороги, гостиницы и аэропорты.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что футбольные команды и болельщики приедут в Украину и оставят здесь валюту. «Поскольку все услуги будут за гривни», - сказал Президент, заметив, что иностранцам придется обменивать валюту в украинских обменниках, чтобы купить товары.

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