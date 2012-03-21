На межбанке торги закрылись котировками 8,0220/8,0270 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0225/8,0275, к 12:00 сузился спрэд - 8,0225/8,0255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0220/8,0270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2746/0,2750, к 12:00 цены поднялись - 0,2748/0,2752. К закрытию цены вернулись к утренним значениям - 0,2746/0,2750. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1950 (-0,0650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3215/1,3285.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6340/10,6420, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6465/10,6540. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,6065/10,6170.