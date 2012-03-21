ВБ рекомендует Украине разработать стратегию защиты прав потребителей финуслуг

Всемирный банк (ВБ) рекомендует Украине разработать четкую стратегию защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности (ЗППФГ).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялась презентация подготовленных экспертами ВБ рекомендаций по совершенствованию защиты прав потребителей финансовых услуг в Украине и повышению финансовой грамотности населения.

Список рекомендаций ВБ состоит из семи пунктов. Первый пункт рекомендаций для украинской власти — сформировать видение и согласовать мероприятия на самом высоком политическом уровне, рассматривающее защиту прав потребителей финуслуг и повышение финграмотности населения как основу экономического развития, развития финансового сектора и социальной защиты. Необходимо сформировать стратегию ЗППФГ с конкретным планом мероприятий.

Вторая рекомендация ВБ говорит о необходимости создания механизма для должного внедрения органами надзора утвержденной политики, мониторинга результатов и координации ЗППФГ. В частности, по мнению ВБ, целесообразно создать в НБУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг, специальные департаменты защиты прав потребителей. Также власти должны рассмотреть возможность создания в Украине учреждения по защите прав потребителей финансовых услуг и финансовому просвещению с функцией финансового омбудсмена.

Помимо этого, Украина должна обновить законодательство и разработать структуру защиты прав потребителей финуслуг на основе комплексного подхода к законодательной базе финансового сектора.

Четвертая рекомендация ВБ - создание эффективного механизма решения споров. Данный механизм предусматривает существование финансового омбудсмена, создание внутренних департаментов рассмотрения жалоб в финучреждениях и ряд других мер.

ВБ считает, что Украина должна разработать и проводить национальную программу финансового просвещения, в частности проводить специальное обучение судей, журналистов и учителей, пересмотреть учебные материалы для начальных и средних школ.

Шестая рекомендация связана с необходимостью улучшения деловой практики, управления и прозрачности. Необходимо укрепить пруденциальный надзор, консолидировать рынок профессиональных ассоциаций: один рынок — одна ассоциация, с обязательным членством, четкими правилами входа/выхода, высокими стандартами деловой этики.

После того как будут реализованы все вышеуказанные меры, Украина может приступить к совершенствованию существующих и созданию новых фондов гарантирования, в частности для вкладчиков кредитных союзов, а также по страхованию жизни. Это является седьмой рекомендацией ВБ.

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