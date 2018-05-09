Баланс не в пользу гривны

Дефицит платежного баланса Украины продолжает формировать риски для финансовой стабильности Украины. Начало 2012 года продемонстрировало, что ситуация в этом году может стремительно ухудшиться. В январе дефицит платежного баланса составил 889 млн долл., что в 9,7 раза больше, нежели в предыдущий месяц. При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ситуация выглядит еще более неблагоприятной: в январе 2011 года был зафиксирован профицит в размере 260 млн долл.

Несмотря на достаточно негативные данные о состоянии платежного баланса, украинские чиновники традиционно нашли в них позитив. В частности, НБУ делает акцент на том, что Украина впервые за несколько лет добилась позитивного сальдо текущего счета.

Сальдо текущего и финансового счетов, а также платежного баланса в целом, млн. долл.

Действительно, в начале года было зафиксировано очень редкое явление: объем украинского экспорта превысил объемы импорта (6,7 млрд дол. против 6,4 млрд дол.). Однако подобное достижение не было обусловлено какими-то позитивными структурными изменениями в экономике – ключевую роль сыграло резкое сокращения закупок российского газа (более чем в два раза). Последнее же никаким образом не связано с активной реализацией программ энергоэффективности и энергосбережения, о чем говорят провластные политики и эксперты. На самом деле, ожидая резкого роста цен на газ с нового года, НАК «Нефтегаз Украины» закачала по максимуму в 2011 году в газохранилища топливо по прошлогодним ценам, и в январе-феврале использовал значительную часть этих резервов.

К слову, договор о поставке газа между «Нефтегазом» и «Газпромом» обязывает украинскую сторону оплачивать газ не на основе фактических закупок, а исходя из объема, который прописан в контракте, а именно 52 млрд куб. м. Таким образом, Украина может вообще отказаться от закупок российского газа, однако каждый год она должна перечислять «Газпрому» суму равную стоимости 52 млрд куб. м. Если же до конца года не удастся урегулировать конфликт с РФ по газовому вопросу, то январский профицит торгового баланса с лихвой компенсируется колоссальным минусом в конце года.

Так или иначе, но как только закончится прошлогодний газ, импорт товаров вырастит на более чем миллиард долларов, и сальдо текущего счета автоматически опустится до ежемесячного уровня в 1300-1500 млрд долл., который характерный для украинской экономики. Такой размер отрицательного сальдо текущего счета уже сам по себе говорит о кризисных тенденциях в экономике. Украина, как государство, с 2005 года живет не по «своим средствам». Иными словами, правительство и граждане покупают больше иностранных товаров, нежели могут оплатить со своих собственных доходов.

Ключевую деструктивную роль в этом играет, прежде всего, отечественное правительство, которое формирует колоссальный спрос на товары импортного происхождения. В частности, отдавая госзаказы на строительство дорог, аэропортов, стадионов, железнодорожных путей иностранцам, оно способствует вымыванию с внутреннего рынка существенного объема валюты. Более того, в последнее время, Украина начала закупать даже иностранные автобусы, троллейбусы, локомотивы, железнодорожные вагоны, вагоны-метро у производителей СНГ при избытке этой номенклатуры в Украине.

Приток же валюты в Украину обеспечивают металлурги, химики, аграрии и трудовые мигранты. Однако, за счет экспорта сырья, закономерно не удается покрывать затраты на импорт технологической продукции и газа. В 2005-2011 гг. платежный баланс выручал финансовый счет. Украина была привлекательная для иностранных инвесторов, поэтому сюда заходили существенные валютные инвестиции, хотя сферы интересов иностранцев были достаточно узкими (финансы, ритейл, недвижимость, торговля). Однако в 2010-2011 гг. из-за громких политических скандалов и увеличение масштабов коррупции, что перечеркнуло положительные достижения правительства, Украина сумела полностью испортить свой имидж в глазах инвесторов. Как следствие динамика притока ПИИ начала сокращаться: если в 2005-2008 гг. иностранные инвестиции росли с темпами в 1,4-1,9 раз, то в 2010-2011 гг. рост колебался в районе отметки 10%, который к тому же был обеспечен за счет оффшорных инвестиций.

Иностранные инвестиции больше не покрывают дефицит текущего счета (хотя их приток остается позитивным), поэтому удерживать сбалансированным платежный баланс становится все трудней. С возобновлением закупок газа у «Газпрома», его дефицит может достигнуть 1,5-1,7 млрд долл. Ситуация осложняется дополнительным оттоком валюты из-за начала погашений кредита перед МВФ. В условиях отказа МВФ от возобновления сотрудничества с Украиной, а также неблагоприятной для Украины ситуации на внешних фондовых рынках, преодолеть дефицит платежного баланса в этом году будет практически невозможно.

На данный момент правительство финансирует дефицит платежного баланса за счет золотовалютных резервов НБУ, который вопреки угрозам макроэкономической стабильности, продолжает поддерживать правительство. Такая политика не будет длиться вечно, поскольку ЗВР Украины постепенно истощаются. На 1 марта 2012 г. они составили 31,049 млрд долл., что является наименьшим показателем с июля 2010 года. В марте из-за осуществления платежей по кредиту МВФ, ЗВР, скорее всего, впервые после кризиса опустятся ниже отметки 30 млрд дол. Снижение объемов ЗВР ключевой аргумент для НБУ в пользу политики девальвации гривны с тем, чтобы уменьшить внутренний спрос на валюту. Какое бы тесное не было взаимопонимание между регулятором и правительством, однако чем ближе ЗВР будут приближаться до отметки 20 млрд. дол, тем более реальной будет угроза девальвации гривны. В средине года ситуацию на внутреннем валютном рынке еще можно удержать благодаря Евро-2012, однако без кардинальных структурных реформ, это будет не решение проблемы, а ее перенос на более поздний строк.

Алексей Левицкий (для УНИАН)