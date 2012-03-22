НБУ снизит учетную ставку до 7,5%

Национальный банк Украины с 23 марта 2012 г. снизил учетную ставку с 7,75% до 7,5%.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме НБУ коммерческим банкам со ссылкой на постановление №102 от 21 марта 2012 года.

Согласно документу, требование относительно объема обязательных резервов, которые банки формируют на спецсчете НБУ, снижено — с 70% до 60%.

Кроме того, «учитывая использование российских рублей в расчетах между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» за импортированный природный газ и потребность в дальнейшей оптимизации управления международными (золотовалютными) резервами», с 31 марта НБУ вводит отдельные нормативы резервирования при привлечении ресурсов в российских рублях. Норма резервирования под привлечения в рублях равны «нулю».

Помимо этого сообщается, что с 31 марта устанавливаются следующие нормы обязательного резервирования: срочные средства и вклады юридических и физических лиц в нацвалюте — 0%; краткосрочные средства и вклады юридических и физических лиц в инвалюте — 8%; долгосрочные средства и вклады юридических и физических лиц в инвалюте — 2%; средства вкладов юридических и физических лиц в нацвалюте по требованию (и на текущих счетах) — 0%; средства вкладов юридических и физических лиц в инвалюте по требованию (и на текущих счетах) — 8,5%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в нацвалюте — 0%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в инвалюте (кроме российских рублей) — 2%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в российских рублях — 0%.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых. Данное снижение было третьим с начала лета 2010 года. Так, с 8 июля НБУ снизил учетную ставку до 8,5% годовых. Перед этим, с 8 июня, она была снижена до 9,5%.