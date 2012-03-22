В І квартале 330 налогоплательщиков получат возмещение НДС «автоматом» - ГНСУ

По результатам обработки 713 деклараций 330 налогоплательщиков получат бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме на общую сумму 6,4 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Как отметили в пресс-службе, в их числе представители всех регионов страны и таких отраслей экономики, как строительная, горно-металлургическая, машиностроение, судостроение, электротехническая, энергетическая, легкая и химическая промышленность, сельское хозяйство и торговля, а также зернотрейдеры, авиаперевозчики, производители металлических изделий.

В ГНСУ подчеркнули, что важным остается вопрос возмещения налога предприятиям с иностранными инвестициями с капиталом из стран ЕС, которым в 2011 году при заявке к возмещению 15,4 млрд грн было возмещено 16,1 млрд грн. В 2012 году за январь-февраль таким предприятиям при заявке 3 млрд грн возмещено 3,6 млрд грн.

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