Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0220-8,0280 грн/долл

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0230/8,0270, к 12:00 сузился спрэд 8,0235/8,0270. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0220/8,0280 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2741/0,2745, к 12:00 цены упали до 0,2725/0,2729. К закрытию цены откатились к уровню 0,2728/0,2732. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4300 (+0,2350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3223/1,3225, а к 15:00 упали до 1,3168/1,3170.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6200/10,6270, к 12:00 цены ушли вниз 10,5530/10,5615. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5600/10,5715.