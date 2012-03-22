ГНСУ упростила регистрационное заявление плательщика НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) упростила регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно соответствующему приказу Министерства финансов, вступившему в действие с 12 марта 2012 года, теперь форма заявления о регистрации плательщика НДС содержит 3 страницы, а не 10, как было раньше.

В ГНСУ напомнили, что 25 января 2012 года ведомство обратилось в Минфин с инициативой упростить процедуру регистрации плательщиков НДС. Налоговики предложили сократить срок выдачи свидетельства с 10 до 6 рабочих дней и сократить регистрационное заявление с 10 до 3 страниц.

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