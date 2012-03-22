Рост ВВП Украины в январе-феврале составил 2%

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-феврале 2012 года на уровне 2%.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ Александра ПЕТРИКА.

«По нашим оценкам, рост ВВП за первые два месяца текущего года составил около 2%, что является неплохим результатом, учитывая то, что условия торговли для наших экспортоориентированных отраслей экономики остаются неблагоприятными» - сказал он.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн., инфляции - на уровне 7,9%.

НБУ прогнозирует инфляцию в 2012 году на уровне 7%, рост валового внутреннего продукта - на уровне 3-4%.

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