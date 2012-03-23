Предприятия Украины увеличили объем реализованных услуг на 16,5%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-феврале 2012 года составил 41,7 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем, за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 912,9 грн. В то же время, потребление услуг жителями разных регионов Украины не одинаковое и колеблется в рамках от 224,1 грн на одного человека в Тернопольской области до 5,268 тыс. грн в Киеве.

В феврале объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 21 млрд грн, что на 13,9% больше (в сопоставимых ценах), чем за аналогичный период в 2011 году.

Почти половина объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почти и связи, треть - составили услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (52,7%) от общего объема предоставленных услуг.

В частности, в феврале 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 174,8 млн грн (включая НДС), что на 37,2% больше по сравнению с февралем 2011 года (в январе-феврале – на 329,6 млн грн, на 46,6% больше, чем за аналогичный период в 2011 году).

Гостиницы и рестораны Украины в феврале т.г. реализовали услуг на сумму 226,7 млн грн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (438,6 млн грн, на 12,2% больше).

В феврале предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 11,72 млрд грн - на 15,1% больше, чем в феврале прошлого года (23,66 млрд грн, на 17,3% больше).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 6,983 млрд грн - на 35,2% больше, чем в феврале прошлого года (13,374 млрд грн, на 42,2% больше).

В сфере образования в феврале т.г. было предоставлено услуг на сумму 255,6 млн грн, что на 5,9% больше по сравнению с феврале 2011 г. (503,5 млн грн, на 5,1% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 428,1 млн грн, что на 21,2% больше, чем в феврале 2011 г. (872,8 млн грн, на 20,3% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,22 млрд грн, что на 35,8% больше по сравнению с февралем прошлого года (2,474 млрд грн, на 37,9% больше).

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с 2010 годом.