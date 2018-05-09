Таможенники протянули кодекс "имени Таможни"

Правительство продолжает совершенствовать систему мобилизации в бюджет налогов и сборов. Принятие Налогового кодекса позволило перекрыть теневые схемы минимизации налогообложение внутри страны, что обеспечило значительный прирост налоговых поступлений. Теперь же, когда внутренний ресурс практически исчерпан, правительство обратило взор на таможню, где в теневой сфере крутятся колоссальные деньги. Новый Таможенный кодекс Украины должен позволить собрать больше денег в бюджет, однако он не решает ключевых проблем налоговой системы: коррупции и бесправность бизнеса и граждан.

В начале марта по сообщению ряда СМИ, президент Украины дал поручение Гостаможне увеличить план по сбору налогов на 7 млрд грн. Очевидно, у В. Януковича должны были быть веские основания для такого пересмотра плана. Учитывая вялую экономическую динамику в начале года, они явно не связаны с ожидаемым ростом экономики.

Средства на социальные инициативы Президента дадут таможня, налоговая и приватизация, заявил 22 марта глава АП Сергей Левочкин. По его подсчетам, доходы Гостаможслужбы должны дать 7 млрд грн; ГНСУ должна выделить из своих доходов 4 млрд грн. Еще 4 млрд грн в АП рассчитывают получить от приватизации госимущества. Напомним, в начале марта президент Украины объявил ряд социальных инициатив, призванных повысить уровень жизни граждан Украины. Сумма необходимая для этого - 15 млрд грн.

Скорее всего, президент ожидал, что Верховная Рада утвердит его предложения и правки к новому Таможенному кодексу Украины, что даст возможность существенно увеличить доходы госбюджета. Однако, ситуация сложилась вовсе не так, как это предполагалось.

При разработке и принятии нового ТКУ президент совершил те же ошибки, что и при налоговой реформе. Главная из них заключалась в том, что заниматься таможенной реформой поручили самой таможне. Более чем очевидно, что от таможенной службы никаких других новшеств, кроме как тех, которые будут направлены на усиление фискального давления и расширение полномочий бюрократии ожидать не стоило. Собственно, это ожидаемо отчетливо продемонстрировал первый проект ТКУ, который изобиловал просто таки абсурдными нормами, на подобие предоставления таможенникам права конфискации таможенниками перевозчиков в случае выявления контрабанды и «других нарушений таможенных процедур». На фоне подобных инициатив, заверения руководства таможни о том, что новый ТКУ будет способствовать либерализации таможенных процедур и минимизации коррупции выглядело издевательством над обществом.

Для того, чтобы хоть чем-то прикрыть планы по расширению своих полномочий, таможенники включили в кодекс несколько привлекательных инициатив, которые должны были создать иллюзию прогрессивности документа. В частности, они предложили увеличить границу стоимости товара, которую рядовые граждане могут беспошлинно ввезти в Украину, с 200 до 1000 евро, а также увеличить общий срок временного ввоза гражданами-нерезидентами транспортных средств личного пользования с 183 дней до года. К слову, последняя инициатива в больше мере направлена на интеграцию высших чиновников Украины в ЕС. Дело в том, что ездить по дорогам ЕС с украинскими номерами сейчас крайне не удобно из-за того, что нынешняя украинская власть испортила отношения с европейцами, поэтому многие украинские чиновники, покупают и регистрируют автомобили в странах ЕС. Однако, сейчас они ограничены в передвижении на таких авто в Украине. Теперь же отечественный бомонд, очевидно, массово пересядет на авто с европейскими номерами. Кроме того, проект ТКУ предусматривает еще одну интересную норму, которая значительно увеличивает сроки пребывания дорогих яхт в территориальных водах Украины — с полугода к трем годам. Очевидно, что это новшество также не случайно появилось в кодексе.

Безусловно, такой ТКУ не мог быть подписан президентом. В.Янукович вернул документ в парламент с множеством правок, большинство из которых, к слову, были достаточно обоснованными прогрессивными. Они бы действительно позволили снизить уровень коррупции и упростить перемещение товаров и людей через границу. Однако, таможне удалось саботировать внесение многих правок по существу. Прежде всего, нарекания касаются правил определения таможенной стоимости. Здесь депутаты просто таки обманули президента, который настаивал на том, что таможня должна либо корректно проконсультировать декларанта о таможенной стоимости (без навязывания ему своей воле), либо самой взять ответственность за определения таможенной стоимости.

Однако, таможенниками и сочувствующим им депутатам удалось протащить примитивную, но очень опасную схему. В ТКУ говориться, что декларант обязан заявлять таможенную стоимость, определенную им самостоятельно, в том числе по результатам консультаций с таможенным органом, или скорректированную по результатам контроля, проведенного таможенным органом (к слову, сам процесс «корректировки» таможенниками таможенной стоимости проектом ТКУ не урегулирован). Иными словами, таможенники самостоятельно рассчитывают Вам таможенную стоимость товара, и заставляют Вас самостоятельно вписать ее в декларацию. Смысл этой схемы в том, что если таможенную стоимость формально вписал декларант, то такое решение не может быть обжаловано. Если, к примеру, налоговики по результатам проверки составляют акт, в котором фиксируют собственную позицию относительно базы налогообложения, и который можно потом обжаловать в суде, то оспорить решение таможни получается невозможным, в силу того, нельзя оспорить свое же решение!

Таким образом, проект ТКУ предоставляет хорошие возможности для увеличение фискального давления на экспортно-импортные операции. На фоне это, просто таки вопиющими выглядят нормы, которые будут способствовать увеличению масштабов коррупции на таможне. Например, проект кодекса предусматривает необходимость письменного обращения декларанта в таможенный орган с просьбой выпустить декларируемые товары в свободное обращение под предоставление гарантий в случае несогласия с таможенной стоимостью, определенной таможенным органом. Процедура предоставления гарантий во всех развитых странах автоматически приводит к освобождению товаров. Норма о необходимости получения разрешений, это прямой коррупционный канал, потому что на подобные разрешения сразу же будут повешены ценники неформальных платежей.

Не удивительно, что то, как парламент (точнее Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики) учел поправки президента, абсолютно не понравилось бизнесу. Показательно, что лояльная ко всем инициативам власти Федерация работодателей Украины в этот раз направила жалобу в Администрацию Президента на законодательную деятельность комитета Хомутинника. «Принятие законопроекта в указанной редакции может привести к нарушению конституционных гарантий права собственности, усложнению таможенных процедур, несоблюдению взятых Украиной международных обязательств и увеличению коррупционных рисков, связанных с деятельностью таможенной службы», – констатировал заместитель председателя ФРУ Дмитрий Олейник.

Этот тот редкий случай, когда с ФРУ трудно не согласиться. Проект ТКУ содержит еще значительное количество норм, которые приведут к увеличению прессинга на декларантов, и еще большему расцвету коррупции. К сожалению, политические силы, очевидно, избегут ответственности за написание подобных нормативных актов. Президент, навряд ли, решиться на кадровые перестановки, а рядовым гражданам куда более интересен вопрос статуса русского языка в Украине, нежели вопросы государственного строительства. В таком случае, В. Януковичу не стоит впоследствии удивляться тому, что его реформы не дали позитивных результатов для экономики, а у граждан, которые в следующий раз застрянут на таможне на несколько дней, будет достаточно времени подумать о геополитических проблемах.

Впрочем, буквально на следующий день после обращения ФРУ, 13 марта, Верховная Рада приняла доработанный Таможенный кодекс. Однако, "камней преткновения" в нем не поубавилось.

Алексей Левицкий (для УНИАН)