Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0235-8,0275 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0235/8,0275 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2734/38, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6240/10,6315. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3234/36 (четверг — 1,3223/25).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.