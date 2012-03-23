На межбанке торги закрылись котировками 8,0215/8,0260 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0235/8,0275, к 12:00 цены снизились до 8,0190/8,0230. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,0215/8,0260 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2734/0,2738, к 12:00 цены понизились до 0,2733/0,2736. К закрытию цены установились на уровне 0,2733/0,2737. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3300 (-0,1000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3190/1,3290.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6240/10,6315, к 12:00 цены ушли вверх 10,6295/10,6390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились 10,6120/10,6220.