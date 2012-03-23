Янукович и Порошенко обсудили приоритеты деятельности министерства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и вновь назначенный министр экономического развития и торговли Петр ПОРОШЕНКО обсудили приоритеты деятельности министерства.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

После встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ министр сообщил пресс-службе, что одним из приоритетов деятельности Министерства экономического развития и торговли является обеспечение дальнейшего роста национальной экономики, в частности уровня ВВП – ведь это залог успешной реализации провозглашенных главой государства социальных программ.

«Обеспечение роста ВВП и, как следствие, реализация соответствующих социальных программ невозможны без приоритетного развития экономики», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его убеждению, сегодня общество, бизнес должны увидеть серьезные шаги власти, направленные на дальнейшее улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Украине.

П.ПОРОШЕНКО также подчеркнул важность внедрения прозрачной информационной политики Министерства экономики относительно обеспечения граждан, СМИ полными статистическими данными о развитии страны.

«Мы говорили об абсолютно точном показателе расчета инфляции в режиме реального времени, возможности государства проводить эффективную антиинфляционную политику», - отметил министр экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ своим указом назначил П.ПОРОШЕНКО министром экономического развития и торговли Украины.