На День Киева в этом году потратят не менее 5 млн грн – Попов

На праздничные мероприятия в День Киева в этом году будет израсходовано не менее 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ после заседания Общественного гуманитарного совета города Киева, в повестке дня которого было ознакомление с Программой мероприятий по случаю празднования 1530-летия Киева.

"Мы сейчас работаем с разными благотворительными фондами, с активным бизнесом, который патриотически настроен, имеет определенную общественную позицию для того, чтобы привлечь средства на празднование. Прежде всего, за счет внебюджетного источника. В целом я не могу сказать, сколько это будет. Но, учитывая, что мы хотим на супервысоком уровне провести День города, то я думаю, 5 млн. грн., как минимум, выйдет. Но бюджетных будет намного меньше”, - сказал А.ПОПОВ.

По словам председателя КГГА, он не помнит, чтобы к нему поступали обращения организаторов празднований относительно необходимости погашения долгов за предыдущие годы.

А.ПОПОВ обратил внимание, что, как правило, городская власть привлекает значительные внебюджетные средства на организацию и проведение праздничных мероприятий. "В основном празднования проходят именно за этот ресурс - за средства спонсоров. Если какая-то сумма долга осталась, то в ближайшее время мы рассчитаемся”, - заверил руководитель КГГА, добавив, что проверит информацию председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦ о соответствующем долге города в сумме 1,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации А.БРИГИНЦА, задолженность Главного управления культуры КГГА перед организациями за проведение культурно-художественных мероприятий в 2008-2011 годах составляет 1,5 млн. грн. Он заявил, что в этом году на празднование Дня Киева планируют израсходовать 9-10 млн. грн. А.БРИГИНЕЦ считает неуместными намерения власти потратить много средств на празднование Дня Киева, поскольку город не рассчитался за предыдущие годы.

*** В этом году День города Киева приходится на 27 мая 2012 года.