Азаров: Налоговый кодекс свою задачу выполнил

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Налоговый кодекс выполнил основную функцию и обеспечил стимулы для развития экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе выступления на круглом столе «Украинского форума «Справедливое общество ХХІ столетия: критерии, перспективы, риски».

Премьер отметил, что именно для создания таких стимулов правительство пыталось как можно быстрее разработать и ввести в действие Налоговый кодекс.

«Потому что нужно было срочно найти стимулы для развития экономики… Нужно было дать сигнал инвесторам», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер отметил, что согласен с критикой Налогового кодекса, но основную задачу документ выполнил.

«Я абсолютно согласен с многими критическими замечаниями в адрес Налогового кодекса, но он свою задачу выполнил», - сказал Н.АЗАРОВ.

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