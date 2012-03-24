ПриватБанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в рейтинге журнала Global Finance

Украинский ПриватБанк признан “Лучшим банком 2012 года” в рейтинге “Best Emerging Market Banks”, обнародованном 20 марта американским журналом Global Finance magazine.

В рейтинге этого года – лучшие с точки зрения экспертов журнала банки 22 стран Центральной и Восточной Европы. Критерии для выбора победителей включали такие показатели, как рост активов, доходности, качество обслуживания клиентов, конкурентные тарифы и внедрение инновационных продуктов. ПриватБанк по всем показателям был признан лидером в Украине, сообщается в релизе на сайте банка.

Как отметил издатель Global Finance Джозеф Джиаррэпуто, рейтинг лучших банков региона журнал публикует уже 19 лет. Особенность нынешнего рейтинга в том, что при оценке показателей банка учитывались не только мнения финансистов, аналитиков и банкиров, но и руководителей компаний – клиентов банков.

“Сегодня, в условиях постоянно меняющейся ситуации, клиентам больше чем когда-либо, нужна высокая компетентность своих банкиров, говорит издатель Global Finance. – Эти банки, которые мы назвали лучшими, и показали именно такую компетентность”.