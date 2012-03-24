Греция продлила реструктуризацию ряда облигаций до 4 апреля

Греция продлила сроки обмена ряда своих облигаций до 4 апреля в рамках крупнейшей реструктуризации суверенного долга, сообщило в пятницу Министерство финансов страны, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, Греция рассчитывает списать около 100 миллиардов евро по программе реструктуризации суверенного долга перед частными кредиторами. Из общей суммы примерно в 206 миллиардов евро, подлежащих списанию на 53,5% от номинала, уже обменено значительное большинство - примерно 177 миллиардов евро, выпущенных по греческому праву.

Афинам осталось обменять долг по двум категориям: суверенным облигациям, выпущенным по международному праву, и облигациям госкомпаний, гарантированным государством, общей суммой примерно на 29 миллиардов евро.

ЕС и МВФ рассчитывают, что программа реструктуризации позволит Греции снизить долг до 120% ВВП к 2020 году.

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