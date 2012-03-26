Золото подорожало на падении курса доллара

Стоимость золота увеличилась по итогам торгов пятницы, 23 марта, на фоне падения котировок доллара после опубликованной Министерством торговли США статистики по объему продаж новых домов в феврале.

Иак, апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов вырос в цене на 1,2% - до 1662,40 доллара за тройскую унцию. Недельный рост стоимости унции составил 0,4%.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился до 79,34 пункта с 79,74 пункта к концу предыдущих торгов, передает MarketWatch.

Как стало известно в ходе торгов пятницы, продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем января и составили 313 тысяч. Аналитиками ожидался рост на 1,3% - до 325 тысяч.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%, в феврале металл подешевел на 1,7%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.