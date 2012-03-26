На этой неделе тренды доллара определятся динамикой на фондовых площадках - эксперт

На текущей неделе (26-30 марта) тренды американской валюты продолжат во многом определяться динамикой на фондовых площадках, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, данные по потребительской уверенности (27 марта) и заказам на товары длительного пользования в последнее время оказывают ограниченное влияние на валютный рынок, но они могут спровоцировать движения на фондовых рынках, что в таком случае, скажется на позициях доллара.

Европейская валюта может попасть под влияние данных от Центра экономических исследований Ifo по состоянию делового климата в Германии, намеченных к публикации в понедельник, 26 марта. По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, для пары EUR/USD очень важным видится возможность удерживать поддержку 1,3175. В случае ее преодоления целью движения может стать 1,3065. Тем не менее, после коррекции пара возобновит движение вверх и вновь протестирует сопротивление 1,3285, а его пробитие может двинуть котировки к отметке 1,3335.

Британский фунт будет тесно коррелировать с европейской валютой. В последнюю неделю марта не запланирован выход важных отчетов, и фунт имеет все шансы продолжить свои колебания в области 1,5650-1,5900 в ближайшие недели. Формирование направленных устойчивых импульсов здесь будет возможно только под влиянием трендов доллара.

Японская иена находится в устойчивом нисходящем тренде, но она уже достаточно перепродана против доллара и нуждается в коррекции. В случае ее начала ближайшими уровнями поддержки могут выступить 82,00 и 81,00.