Котировки на открытии межбанка сегодня составили 8,0200-8,0250 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0200/8,0250 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2743/0,2747, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6255/10,6340.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова повысились – 1,3251/1,3253 (пятница — 1,3234/1,3236).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.