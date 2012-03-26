Котировки на открытии межбанка сегодня составили 8,0200-8,0250 грн/долл.
11:27, 26 марта 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0200/8,0250 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2743/0,2747, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6255/10,6340.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова повысились – 1,3251/1,3253 (пятница — 1,3234/1,3236).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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