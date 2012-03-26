Эксперты прогнозируют стабильность курса гривни на этой неделе

Курс гривни на текущей неделе останется стабильным ввиду отсутствия существенных долговых платежей и нейтрального внешнего фона на мировых финансовых рынках, говорится в комментарии аналитиков FOREX CLUB в Украине, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, средний курс продажи наличного доллара на текущей неделе будет находиться в диапазоне 8,039-8,043 грн/долл.

Также отмечается, что на динамику российской валюты на текущей неделе влияние будут оказывать ряд экономических новостей из США и еврозоны, в частности обнародование окончательных данных по ВВП США за IV квартал 2011 года и индекса деловой активности в Чикаго (PMI) за март.

Из новостей еврозоны аналитики советуют обратить внимание на индикатор условий деловой среды Германии от института IFO, индикатор потребительской уверенности и предварительные данные по инфляции еврозоны за март. «Прогнозы по данной статистике умеренно позитивные, что также дает надежды на продолжение роста стоимости рубля на текущей неделе. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля в Украине на текущей неделе – 0,273–0,278 грн», - говорится в комментарии FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, те же факторы будут оказывать влияние и на стоимость евро на текущей неделе.

«Предварительные прогнозы по данным индикаторам позитивные, поэтому в случае их реализации европейская валюта может получить поддержку», - говорят аналитики.

Уровнем поддержки для евровалюты на текущей неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может стать значение 1,3050, уровнем сопротивления – 1,3500. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае будет находиться в границах 10,48–10,84 грн/евро.