Объем операций с платежными картами в 2011 году вырос до 576 млрд грн

Объем операций с платежными картами, выпущенными украинскими банками, по итогам 2011 года вырос против 2010 года на 22% - до 576 млрд. грн.

Об этом говорится в комментарии директора департамента платежных систем Национального банка Украины Натальи Лапко, размещенном на сайте НБУ.

По ее информации, в 2011 году отечественные банки эмитировали более 57 млн платежных карт, из них более 35 млн были активными в прошлом году.

«В прошлом году держателями платежных карт было осуществлено 775 млн операций, а их объем, увеличившись в прошлом году на 22%, составил 576 млрд грн, при этом средний оборот по одной карте составил около 18 тыс. грн, - отметила Н.Лапко. - На сегодня можно с уверенностью сказать, что более 76% работающего населения имеют в кармане платежную карту, а у более 20% населения их две».

Также она сообщила, что на начало 2012 года в Украине было установлено более 33 тыс. бакоматов и более 75 тыс. платежных терминалов, то есть на 1 млн населения Украины приходится 723 банкомата и 2 076 платежных терминалов.

«По сравнению с европейскими странами такой уровень можно охарактеризовать как достаточно высокий. Для примера, в Польше на 1 млн населения приходится 426 банкоматов, в Австрии — 1 006», - сказала Н. Лапко.