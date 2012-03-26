На межбанке торги закрылись котировками 8,0225/8,0270 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0200/8,0250, к 12:00 цены поднялись до 8,0240/8,0275. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0225/8,0270 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2743/0,2747, к 12:00 цены повысились до 0,2746/0,2750. К закрытию цены достигли уровня 0,2757/0,2761. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0900 (-0,2400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3195/1,3285. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6255/10,6340, к 12:00 цены снизились до 10,5955/10,6040. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 10,6300/10,6400.