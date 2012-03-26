В ГНСУ напоминают, что у госслужащих осталась неделя на декларирование доходов

В Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) напоминают, что сегодня началась последняя неделя отведенного срока для декларирования государственными служащими своих доходов за 2011 год.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, согласно Закону «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» должностные лица государственных учреждений и органов местного самоуправления обязаны до 1 апреля 2012 года представить по месту работы (службы) декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Госналогслужба со своей стороны готова предоставить декларантам всю необходимую консультационную и организационную поддержку для выполнения своих законных обязанностей.

Также в ГПСУ подчеркнули, что записи в декларациях служащие должны сделать лично, собственноручно записав туда все необходимые сведения.