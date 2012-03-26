Долг по возмещению НДС перед столичными предприятиями сократился в 4,8 раза

Долг по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) перед столичными предприятиями на 1 января 2012 года составил 1,7 млрд грн, сократившись за 2011 год в 4,8 раза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Согласно сообщению, в течение 2008-2010 гг. задолженность постоянно увеличивалась, и на начало 2011 г. она достигла 8,2 млрд грн.

В столичной налоговой службе также напомнили, что по итогам 2011 года объем возмещения НДС в Киеве составил 6,3 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме - 455 млн грн.