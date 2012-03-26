Литвин предлагает на пост главы Счетной палаты первого зампреда Ощадбанка

Алматы. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в ближайшее время внесет в парламент кандидатуру первого заместителя председателя правления Ощадбанка на должность председателя Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Алматы.

По словам В.Литвина, это кандидатура Романа Магуты.

Как сообщал УНИАН, 10 марта от должности председателя правления Ощадбанка был освобожден Вячеслав Козак.

Другим решением наблюдательного совета на должность и.о. председателя правления Ощадбанка назначен Р.Магута, который до этого времени был первым заместителем председателя.