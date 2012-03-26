Гарантированная сумма возмещения вклада остается на уровне 150 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц официально заявил о том, что гарантированная сумма возмещения остается на уровне 150 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда, переданном агентству УНИАН.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц официально сообщает, что все заявления об уменьшении или отмене установленной гарантированной суммы возмещения в 150 тыс. грн являются безосновательными и такими, что вводят в заблуждение общественность, - говорится в сообщении. - С принятием Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» от 23 февраля 2012 № 4452-IV порядок установления гарантированной суммы возмещения не изменится и Фонд гарантирует каждому вкладчику возмещение средств по его вкладам, но не более суммы, установленной административным советом Фонда, которая на сегодняшний день составляет 150 тыс. грн».

В Фонде отмечают, что согласно новому закону, срок осуществления выплаты возмещения сокращается с 2-х месяцев до 7 дней со дня принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, а срок действия временной администрации сокращается с 1 года до 3-х месяцев, а для системообразующих банков - с 18 месяцев до 6-ти месяцев.

Кроме того, во время действия временной администрации не будет устанавливаться мораторий на возврат вкладов физических лиц по бессрочным и срочным договорам, срок которых истек, в пределах гарантированной суммы.

Если в период действия временной администрации вкладчик не может получить свой вклад, включая проценты, в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока действия договора или бессрочного вклада, Фонд выдает банку заем для обеспечения выплат такому вкладчику в пределах гарантированной суммы.

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (Верховная Рада Украины приняла данный закон 23 февраля т.г.).

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.