Инвентаризация олигархов продолжается…

Налоговая служба усиливает "опеку" над крупным бизнесом, обеспечивающим львиную долю государственной казны. В частности, ведомство Александра Клименко, как стало известно УНИАН, пытается прояснить (хотя бы для себя) истинную структуру нашей экономики и взаимосвязь членов основных финансово-промышленных групп.

Премьер-министр Николай Азаров недавно в очередной раз подтвердил, что экономику Украины и ее бюджет держат на себе крупные корпорации, а малый бизнес, вопреки ожиданиям романтичных либералов времен перестройки, существенной роли не играет. По словам главы правительства, 350 компаний обеспечивают 86% общего объема поступлений в казну. Ранее публиковались официальные данные Государственной налоговой службы: тысяча плательщиков, попадающих под законодательное определение «крупных», дают более 70% сборов. Другими словами, диверсификация национальной экономики пока не светит даже в долгосрочной перспективе. Зарождающийся средний класс пока с трудом может прокормить хотя бы себя самого, не говоря уже о массовом трудоустройстве наемных работников или серьезном влиянии на доходы госбюджета.

Поэтому со стороны государства было бы наивным совсем никак не контролировать отечественных олигархов, оказавшихся владельцами стратегических активов.

Госаппарат, при всех его недостатках, это понимает. На нехватку внимания со стороны властей хозяева «заводов-газет-пароходов» никогда не жаловались, а в последнее время – в особенности. Единственное отличие состоит в том, что на сегодня отмечается стремление сделать процесс системным, дабы никто не был забыт и ничто, соответственно, не забыто.

Как стало известно УНИАН из своих источников, недавно глава Государственной налоговой службы Александр Клименко подписал приказ № 206 «Об организации работы с финансово-промышленными группами». В ответ на наш запрос полный текст документа в ГНСУ не предоставили – только некоторые фрагменты (сославшись на служебную тайну).

Из имеющейся в нашем распоряжении информации следует, что впервые после провальной попытки администрации Леонида Кучмы готовится тотальная перепись украинских финансово-промышленных групп, их участников (как отдельных выдающихся граждан, так и компаний), взаимосвязей между членами ФПГ и пр. Напомним, еще в 1999 году был отменен президентский Указ «О финансово-промышленных группах». Участники ФПГ всеми силами препятствовали хоть какой-то прозрачности и формализации своей работы, и добились своего – о них как бы забыли. Даже принятый в скоростном режиме Налоговый кодекс понятие «финансово-промышленная группа» не содержит.

Поэтому налоговой приходится создавать методическую базу самостоятельно. По предложению авторов приказа, ФПГ следует считать группу субъектов хозяйствования, которая характеризируются «максимальной концентрацией в рамках одной бизнес-структуры экономического потенциала приоритетных отраслей… формированием ценовой политики, установлением контроля производства и рынком сбыта продукции, а также расширением сферы влияния этой структуры на другие отрасли экономики». Совместно, разумеется, с неким единым центром управления в виде юридического или физического лица.

Привычки украинских олигархов всем известны: они действуют по принципу главного героя замечательного мультфильма «Падал прошлогодний снег» - «конец, конец… Концы – в воду!», активно применяя его в своей деятельности. Установить структуру собственности крупной корпорации или формально подтвердить принадлежность богатых украинцев к тем или иным структурам невероятно сложно – пресловутые «концы» теряются в черных дырах оффшоров, а единые вплоть до одинаковой стилистики в корпоративном дизайне предприятия по бумагам дробятся на десятки и сотни фирм и фирмочек. Делается это как для ухода от налогов, так и для того, чтобы избежать претензии со стороны Антимонопольного комитета. Впрочем, могут быть и другие причины, к примеру, сокрытие факта присутствия в числе собственников госслужащих.

В итоге все знают, что и кому принадлежит, однако официально у богатейших людей страны за душой нет ничего или почти ничего. Тех, кто рискнул вылезти на свет и признать свое своим, единицы.

Налоговая, в свою очередь, не скрывает намерения придать рядам основных доноров бюджета некий упорядоченный вид. Упомянутый приказ № 206 вписывается в систему прочих мероприятий ГНСУ последнего времени. Вспомним хотя бы приказ № 45 от 17 января 2012 года, коим специализированные налоговые инспекции по работе с крупными налогоплательщиками сведены в единый орган и переподчинены центральному руководству службы. Так началось создание Национального офиса по обслуживанию «тяжеловесов» украинского бизнеса. Слияние произошло и на уровне обмена базами данных, что должно упростить выявление не найденных пока хозяев основных активов и отраслей.

После появились сведения, что в налоговой на основании рекомендаций Совета Европы разрабатываются украинские стандарты отчетности в сфере трансфертного ценообразования. А старушка Европа, пережившая период трансформации национальных корпораций в транснациональные, кое-что смыслит в сложностях налогообложения вышедших на международный уровень капиталов. Тамошние бизнесмены весьма практичны, и в оффшорные прятки с государством играть начали гораздо раньше наших.

Наконец, к трансфертному ценообразованию привлекли и американцев – ГНСУ и Американская торговая палата создали две совместные рабочие группы. «Нас беспокоит ситуация, когда единственное прибыльное подразделение – иностранная оффшорная компания, а крупные промышленные корпорации, работающие в Украине, перманентно декларируют убытки. Прибыль должна формироваться и облагаться налогом в стране, где размещены производственные мощности и осуществляются хозяйственные операции», - открытым текстом пояснил мотивы налогового ведомства Александр Клименко.

Налоговая хочет иметь список украинских ФПГ и принадлежащей им собственности, чтобы иметь представление о логике обращения финансов и точке формирования прибыли. Чтобы понимать, в конце концов, сколько налогов они должны и способны реально заплатить.

Хотят ли этого финансово-промышленные группы и их владельцы? Во многих из них, даже самых богатых и влиятельных, все еще сидит страх потерять все. Гарантии прав собственности в нашей страны слишком зыбки, чтобы они могли позволить себе безбоязненно «светить» подконтрольными активами. Многие прибегают к запутанным схемам, что называется «на рефлексах», то есть, даже там, где особой необходимости в этом нет.

Убедить битых жизнью и поднаторевших в интригах толстосумов, что пора становиться открытыми и структурированными, будет непросто. Но именно этим, судя по последним событиям, собирается плотно заняться налоговая служба.

Егор Панкратов