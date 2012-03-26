В Украине задолженность по зарплате выросла до 1,07 млрд грн

В Украине задолженность по выплате заработной платы в феврале 2012 года выросла на 3,1%, и на 1 марта составила 1,07 млрд грн, с начала года задолженность увеличилась на 9,5%; по сравнению с данными на 1 марта 2011 года задолженность сократилась на 24,4%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в феврале зафиксирован в 13 областях Украины, а также в АР Крым и в Севастополе. Соответственно сокращение задолженности наблюдалось в 11 областях и Киеве.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 марта т.г. зафиксирован в Донецкой – 243,323 млн грн (в феврале выросла на 7,7%, с начала года — на 21,5%, по сравнению с 1 марта 2011 года – сократилась на 16,3%) и Харьковской областях – 113,02 млн грн (в феврале сократилась на 2,3%, с начала года — выросла на 25,5%, по сравнению с 1 марта 2011 года сократилась на 16,2%).

Высокий уровень задолженности по заработной плате остается в Луганской области — 94,268 млн грн (в феврале выросла на 2,1%, с начала год — на 1,4%, по сравнению с 1 марта 2011 года — сократилась на 23,4%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 марта 2012 года составила 70,35 млн грн (в феврале сократилась на 1,3%, с начала года — на 3%, по сравнению с 1 марта 2011 года – более чем в полтора раза).

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 марта т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 209 тыс. грн (в феврале сократилась на 37,9%, с начала года — на 12,9%, по сравнению с 1 марта 2011 года — сократилась почти в 16 раз), Ривненской – 2,523 млн грн (в феврале сумма задолженности увеличилась на 4,8%, с начала года — на 1,4%, по сравнению с 1 марта 2011 года – сократилась на 70%) и Тернопольской областях – 6,217 млн грн (в феврале выросла на 3%, с начала года сократилась на 19,8%, по сравнению с 1 марта 2011 года — сократилась на 45,8%).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.