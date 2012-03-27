Золото продолжает дорожать, доллар - падать

Цена золота выросла на торгах в понедельник, 26 марта, на фоне заявлений главы ФРС США Бена Бернанке относительно экономической ситуации в стране, а также падения курса доллара.

Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов вырос в цене на 1,4% - до 1685,60 доллара за тройскую унцию.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США упал до 78,89 пункта с 79,34 пункта к концу предыдущих торгов.

По словам Бернанке, ситуация на рынке труда демонстрирует постепенное улучшение, однако нельзя полностью быть уверенными в ее полной стабилизации. Как считает глава ФРС, следует сохранять осторожность в монетарной политике и быть готовым к необходимым коррективам, хотя текущий курс регулятора способствует ускорению темпов роста, в частности, в промышленном секторе, передает Bloomberg.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%, в феврале металл подешевел на 1,7%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.