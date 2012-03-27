Выступление Бена Бернанке развернуло движение пары EUR/USD - эксперт

На торгах во вторник, 27 марта, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, пара EUR/USD после прорыва 1.3360 нацелится на 1.34 с дальнейшим курсом на годовой максимум 1.3485. Перед парой GBP/USD после пробоя 1.5960 будут уровни 1.60 и 1.6060.

Как отмечают аналитики, для пары USD/JPY катализатором могут стать серия экономических отчетов из США и выступления официальных лиц. Несмотря на то, что пара до текущего момента демонстрировала сдержанную реакцию на происходящие события, слабые данные по американской экономике и ультрамягкий настрой могут спровоцировать распродажи. Ближайшей целью пары станет уровень 82.40, который при прорыве откроет путь к 82.00 и далее к 81.50.

Снижение спроса на американский доллар, да еще и в связи с аккомодационной политикой Федрезерва, способно вернуть AUD/USD стимул к росту. Ближайшей целью станет уровень 1.0570, а далее – 1.0620.

По мнению аналитиков, текущая программа стимулирования экономики США будет поддерживаться в течение ближайших 2 лет. Выступление главы ФРС Бена Бернанке стало поворотным для текущей недели, и вернуло на повестку разговоры о QE3.