Экс-главе МВФ предъявлены обвинения в сутенерстве. Стросс-Кан не считает себя виновным

Экс-главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану официально предъявлены обвинения в соучастии в сутенерстве, он подозревается в организации сомнительных вечеринок с участием проституток.

Об этом сообщил адвокат французского политика Ришар Малька, передает ИТАР-ТАСС.

По словам адвоката, Д.Стросс-Кан "не считает себя виновным и не имел понятия о том, что женщины, с которыми проводил время (в отеле "Карлтон") были проститутками".

Бывший руководитель МВФ и экс-фаворит предвыборной гонки за пост Президента Франции Д.Стросс-Кан обвиняется в рамках дела о проституции в фешенебельном отеле "Карлтон". В ноябре минувшего года в распоряжении французских правоохранительных органов оказалась СМС-переписка Д.Стросс-Кана и одного из арестованных сутенеров. В связи с этим СМИ написали о том, что экс-глава МВФ не только регулярно прибегал к платным женским сексуальным услугам, но и принимал непосредственное участие в организации сомнительных вечеринок с участим проституток. Именно за это по французским законам экс-главе МВФ может грозить наказание в 20 лет (максимальный срок) лишения свободы.

Ранее сам политик не отрицал, что появлялся в окружении молодых девушек, однако категорически отверг гипотезу, что они получали за это денежное вознаграждение. Защита экс-главы МВФ также подчеркивает, что никаких прямых доказательств в пользу такой версии нет.

Д.Стросс-Кан является лишь одним из фигурантов дела. Изначально полиция занималась расследованием деятельности сутенеров в отеле "Карлтон" безотносительно к персоне французского политика.

В мае 2011 года Д.Стросс-Кан оказался в центре другого скандала в Нью-Йорке, из-за которого он вынужден был уйти в отставку с поста главы МВФ и отказаться от политических амбиций во Франции, где он считался одним из главных фаворитов в борьбе за пост Президента страны. Против него было выдвинуто обвинение в изнасиловании горничной одной из нью-йоркских гостиниц, однако уголовного преследования ему удалось избежать из-за отсутствия должной доказательной базы.