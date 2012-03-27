Котировки на сегодняшнем открытии межбанка составили 8,0220-8,0270 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0220/8,0270 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2770/74, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7020/10,7105. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова повысились – 1,3341/43 (понедельник — 1,3251/53).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.