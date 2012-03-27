50 столичных предприятий получат автоматическое возмещение НДС на 174 млн грн

50 столичных предприятий в первом квартале 2012 года получат автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 174 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев, таковы результаты обработки 258 поданных деклараций.

Среди получателей НДС «автоматом» авиастроители, перевозчики, зернотрейдеры, экспортеры металлических изделий, строители.

В Киеве в течение января-февраля 2012 года 13 предприятиям с иностранными инвестициями возмещено более 130 млн грн НДС в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Долг по возмещению НДС перед столичными предприятиями сократился в 4,8 раза