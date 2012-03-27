Глава ФРУ предлагает отменить налог на добавленную стоимость для театров

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ инициирует отмену налога на добавленную стоимость для театров. Об этом Дмитрий Фирташ заявил сегодня, во Всемирный день театров, во Львове во время встречи с руководством Львовской области и руководителями и собственниками предприятий региона.

«Моя позиция как Главы Федерации работодателей Украины, что НДС для театров необходимо отменить. Театр обогащает нацию культурно, воспитывает и формирует ее», – сказал Дмитрий Фирташ.

По его словам, в прошлом году государство получило поступления НДС от театральной деятельности всего 39 млн. гривен. «Это всего две сотых процента всех поступлений от НДС. Для государства это мизерная цифра, а для театров – значительные средства для развития», – сказал Глава украинских работодателей.

Д.Фирташ также призвал бизнесменов взять на себя ответственность за развитие важных для общества институтов – учебных заведений, театров, культурных центров.

Справочно. В Украине половина из 140 театров являются убыточными. От уплаты НДС театры освобождены в России, Казахстане, Беларуси.