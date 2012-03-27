ГНСУ: отсутствие реквизитов - единственная причина отказа в принятии налоговых деклараций

Отсутствие обязательных реквизитов является единственной причиной отказа в принятии налоговых деклараций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом сказал председатель ГНСУ Александр Клименко во время встречи с президентом Американо-украинского делового совета Морганом Вильямсом.

«Стратегический курс налоговой службы направлен на построение партнерских отношений с плательщиками. Поэтому мы оперативно реагируем на объективную критику и принимаем меры по недопущению формирования негативного общественного мнения относительно предвзятого отношения ГНС Украины к предприятиям, которые декларируют убыточную деятельность», - подчеркнул он.

Руководитель налоговой отметил, что согласно пунктам 48.3 и 48.4 статьи 48 Налогового кодекса, существует единственное основание для отказа в принятии налоговой декларации – это отсутствие обязательных реквизитов.

«Недавно в территориальные органы ГНС мной направлено письмо о персональной ответственности должностных лиц в случае отказа в принятии налоговой декларации на основании других причин, не предусмотренных Кодексом», - подчеркнул А.Клименко.

Таким образом, показатели, содержащиеся в налоговых декларациях, и на основании которых плательщиком вычислены налоговые обязательства (в частности, отрицательное значение объекта налогообложения), не является основанием для непринятия таких деклараций, заключают в Налоговой.