На межбанке торги закрылись котировками 8,0235/8,0270 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0220/8,0270, к 12:00 сузился спрэд 8,0225/8,0255. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,0235/8,0270 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2770/0,2774, к 12:00 цены поднялись до 0,2774/0,2778. К закрытию цены вернулись к утренним значениям 0,2770/0,2774. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9699 (-0,1201).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3330/1,3385.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7020/10,7105, к 12:00 цены ушли вверх 10,7055/10,7155. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на следующих значениях - 10,7045/10,7150.