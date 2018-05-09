"Роскошный" налог: и своих не обидеть, и электорату глаза "замылить"…

ТОП-новости последних недель – все, что касается социальных инициатив Президента. Главный вопрос, где взять на предвыборные заигрывания с электоратом, который явно смотрит не в сторону правящей команды, деньги? Дешевая ипотека, добавка к пенсиям и выплата обесцененных вкладов Сбербанка СССР составляют, по разным подсчетам как экспертов, так и чиновников, порядка 15-16 млрд гривен. Статья расходов касается дефицитного бюджета Пенсионного фонда, который по результатам 2011 года превысил прогнозы правительства. Результатом заискивания власти перед украинцами вполне может стать новый виток инфляции с учетом «реанимации» печатного станка, рост долговых обязательств и фискального давления. В Кабмине уверяют – подобного не случится, все было просчитано изначально, средств хватит. Источниками будут служить налог на богатство и «прибыль» от таможни. Что касается последнего «теплого местечка» украинской экономики, то он на лозунги руководства страны, конечно, отзовется, подспорьем станет новый Таможенный кодекс. А вот с налогом на богатство не исключены трудности. К тому же пока не известно, что конкретно наши боссы имеют в виду, когда говорят о богатстве. Все зависит от того, как в дальнейшем они будут эксплуатировать излюбленную ими же тему в преддверии выборов – демонстрацию заботы о незащищенных слоях населения, кого в отличие от официально употребляемого термина в простонародье называют нищими. И не нужно путать с людьми без определенного места жительства. Нищие – это те, кто не может прожить от зарплаты до зарплаты, отказывая себе в самом необходимом. По подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 украинцев. При этом за 2011 год украинцы обеднели еще на 10%. Между тем, наши миллиардеры все устойчивей закрепляются в мировых рейтингах «толстосумов», а у их соотечественников в этот момент средняя зарплата составляет от 2 до 2,7 тысячи гривен. Разве это не повод для власти "ударить" по сытой олигархии, особенно когда предчувствуешь ухудшение экономической ситуации, что может спровоцировать всплеск протестных настроений. Вот только верится в это с трудом, ведь для власти, как известно, олигархи – подспорье, да еще какое. Как же можно обидеть своих?..

По словам премьер-министра Николая Азарова, законопроект о налоге на богатство правительство передаст в парламент в ближайшее время. Тут хочется напомнить, что "роскошная" история длится с осени 2011 года.

«Но как перераспределять (богатство – ред.)? Не отнять же! Прийти и забрать – это 17-й год. Значит, мы должны найти законодательные меры по справедливому перераспределению доходов. Обсуждаются разные варианты», – сказал Азаров, что можно считать комментарием к вполне оправданно всплывабющему в голове вопросу, почему до сих пор не введен налог на богатство.

А как же быть с тем, что большую часть "дохода" наши олигархи держат за границей (где в принципе находятся и их недвижимость, и самолеты, и яхты и пр.?

«Все, что они зарабатывают - зарабатывается в Украине. Часть наших олигархов в последние десять лет, разместив свои капиталы за рубежом, зарабатывают также и за рубежом, но это – небольшая часть. А в основном, я бы сказал, процентов 80 зарабатывается в Украине. Эксплуатируются недра, наши богатства, наши предприятия, наши люди работают на этих предприятиях», - поясняет Азаров.

Боюсь, что премьер ошибается. Не меньшинство, а большинство толстосумов давным-давно проводят свои капиталы, заработанные нашим трудом, через какой-нибудь налоговый рай. А потом "царствуют" где-нибудь в Лондоне или Манако. И нельзя исключать, что те, кто еще не успел это сделать, после введения обещанного налога со скоростью звука переймут этот "опыт". За казну обидно…

Да и сама история налога на богатство не вселяет оптимизм. В самый разгар «налогового майдана» для его тушенья тоже заявлялось о компенсации увеличения фискального давления введением этого сбора, а еще обещали аннулировать кипрский оффшор. Обещания так и остались обещаниями. Но наработки все же были, их стоит напомнить, чтобы хоть как-то представить, что ждет «богатеньких Буратино». Более года назад в то времяминистр финансов Федор Ярошенко рассказал, что предполагалось введение ежегодного налога с владельцев элитных квартир на уровне 20 грн. за каждый кв. м площади, превышающей 300 кв. м. Эта норма также будет касаться дачных, садовых домов площадью свыше 500 кв. м. Кроме того, в законе о плате за землю предусматривается введение повышенного в пять раз коэффициента для земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью свыше 50 соток, которыми владеют физические лица.

Также планировалось увеличить акцизный сбор на новые автомобили стоимостью более 50 тыс. евро и мотоциклы, цена которых превышает 10 тыс. евро. «Сегодня акцизный сбор на новые автомобили с бензиновым двигателем объемом более 3 тыс. куб. см и с дизельным двигателем свыше 2,5 тыс. куб. см составляет 1 евро за кубический сантиметр. Предполагалось увеличить сбор для указанных категорий автомобилей стоимостью 50-100 тыс. евро в два раза, 100-150 тыс. евро — в три раза, а свыше 150 тыс. евро — в четыре раза. Яхты, самолеты и вертолеты включат в подакцизный товар и станут облагать по ставке 10%», — пояснил Ф.Ярошенко.

По поводу авто не мешает добавить, что уклонится от подобного налога можно следующим образом – переписать на свою фирму авто, а потом арендовать. Так можно поступить и с недвижимостью, и прочим так сказать богатством. Хотя, по предварительным подсчетам, от внедрения такого налога ожидались ежегодные поступления в бюджет всего чуть более 350 млн. грн.

Был и еще один вариант, как заставить богачей раскошелиться – законопроект «О социальной ответственности большого бизнеса перед обществом», автором которого является народный депутат Лилия Григорович (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”).

Предлагалось, чтобы ставка налога на сверхдоход платилась физическим лицом ежегодно по такой схеме: если сумма чистого дохода превышает 20 млн. грн. - 1% от такой суммы; если сумма чистого дохода составляет от 20,5 млн. грн. до 25 млн. грн. – 1,5% от такой суммы; если сумма чистого дохода составляет от 25 млн. грн. до 30 млн. грн. – 2% от такой суммы; если сумма чистого дохода составляет свыше 30 млн. грн. – 2,5% от такой суммы. В соответствии с законопроектом, налог на сверхдоход платится на территории Украины как резидентами, так и нерезидентами, которые получают доходы, дивиденды и вознаграждение из источников их происхождения на территории Украины. Уклонение от уплаты средств в государственный бюджет влечет за собой наложение штрафных санкций в размере 5% стоимости чистого дохода. Но данное предложение пока не рассматривалось.

То есть, «законодательных» изощрений много. Но дальше идей дело не идет. Причем каждый раз власть и оппозиция обвиняют друг друга в препятствовании принятию «роскошного» закона. К примеру, пережив с помощью международных «спонсоров» первый 2008-й кризисный год, правительство Юлии Тимошенко, озадаченное пренеприятной перспективой 2009-го, тоже решило ввести «налог на богатство». В частности, (с 1 ноября 2009 г.) им хотели облагать квартиры площадью больше 150 кв.м, дома - более 300 кв.м. Но тогда с «роскошным» налогом, который дважды предлагалось рассмотреть парламенту, получился прокол. Как отмечала премьер, против выступили даже некоторые члены правительства. Правда, она не уточнила, кто именно…

Теперь, оказавшись в оппозиции, прошлая власть обвиняет нынешнюю в игнорировании собственных заявлений. Так было, когда данный налог вносился в доработанный нынешний Налоговый кодекс.

В одном только и прошлая, и нынешняя власть правы – налог на богатство, или роскошь, имеет место быть, налогообложение людей особо не нуждающихся традиционно в мире. И это правильно и необходимо. Если человек способен купить машину, яхту или вертолет, потратив на «игрушки» миллионы долларов, он должен платить налог на такую роскошь. Причем кризис такую политику «давления рублем» ужесточил. Но с учетом разработки «серых схем» уклонения от подобного налога, в США, например, он заменен повышенной ставкой НДС на товары класса "люкс". И таким путем решили идти многие страны. Япония отменила налог на роскошь в 1950 году, Ирландия - в 1974-м. Сегодня к ним присоединились Австрия, Германия, Дания, Италия, Люксембург, Финляндия. В Австрии, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и других европейских государствах налоги на недвижимость составляют в среднем 1—2% ее стоимости. Владельцу коттеджа площадью 500—600 кв. м в престижном районе Австрии или Швейцарии зачастую приходится платить за него государству 10—15 тыс. евро в год. За довольно заурядный домик в Ницце его хозяину придется раскошелиться на 3 тыс. евро в год. Во Франции налогом на богатство облагаются семьи, владеющие имуществом стоимостью более 750 тыс. евро вне зависимости от годового дохода. В Германии максимальная ставка налога на доходы граждан составляет до 45%. Причем не все немецкие богачи недовольны таким положением вещей. В берлинской прессе было опубликовано открытое письмо нескольких десятков состоятельных немцев, которые призывали власти отобрать у них побольше денег еще одним способом, увеличив с 1,5 до 10% налог на наследство, превышающее миллион евро.

В Италии обязали уплачивать «роскошный» налог владельцев недвижимости на Сардинии. Кроме хозяев вилл его платят владельцы яхт и частных самолетов. Общие поступления от него оценивают приблизительно в 1 млрд. долларов ежегодно. Как подсчитали итальянские журналисты, большего всего от нового закона пострадал Сильвио Берлускони, у которого на Сардинии оказалось целых семь вилл.

В Голландии «налог на роскошь», по сути, платят все граждане. Тем более что слова «роскошь» в самой налоговой статье нет, есть понятие налог на капитал, который взимается с чистых индивидуальных накоплений.

Оригинальный подсчет ставки налога на богатство ввели в Норвегии. Там роскошью считаются банковские депозиты и ценные бумаги, нематериальные активы, при условии их использования, например, сдача в аренду патента, дорогие автомобили и морские речных суда. Послабления делаются для тех резидентов, кто приобретал имущество в кредит, из-под налога выводятся невыплаченные по кредиту остатки.

Но это у них, а как будет у нас? В Европейской бизнес ассоциации считают, что введение в Украине налога на богатство без предварительной подготовительной работы будет иметь скорее негативные последствия.

«Повышение уровня налогообложения доходов работающих граждан в виде заработной платы в контексте внедрения налогообложения так называемого богатства или роскоши лишь углубит социальное неравенство, увеличит напряжение в обществе, будет сдерживать формирование среднего класса, т.е. в целом, может быть контрпродуктивным», - отмечают ЕБА.

В Ассоциации подчеркивают, что в нынешних условиях, т.е. при очевидном несовершенстве налоговой системы в Украине, высоком уровне тенизации экономики, целесообразность увеличения ставок налога с доходов физических лиц для украинцев, которые получают высокую заработную плату, сомнительна.

«Согласно данным, озвученным представителями Пенсионного фонда Украины, только около 100 тыс. украинцев получают легальную зарплату, которая превышает 17 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Очевидно, предложенная дополнительная фискальная нагрузка затронет тех, кто работает легально и не «скрывает» доходы, то есть, легально оплачиваемых квалифицированных специалистов», - отмечают в ЕБА.

По мнению Ассоциации, увеличению ставок налога на персональные доходы работающих граждан должно предшествовать существенное реформирование подходов и принципов налогообложения доходов физических лиц в целом. Речь идет о существенном увеличении вычетов из налогооблагаемого дохода и учете индивидуальных обстоятельств налогоплательщика (наличие семьи, ее совокупный доход, воспитание детей и т.д.), введении налогообложения домохозяйств и прочее.

«По нашему мнению, предложенная дополнительная нагрузка на доходы (в первую очередь, доходы в виде заработной платы) не будет иметь материального положительного эффекта в краткосрочной перспективе, при этом вероятно приведет к обратному эффекту в долгосрочной перспективе, поскольку фактически может спровоцировать тенизацию заработных плат», - подчеркивают в Ассоциации.

В ЕБА считают, что на сегодняшний день акцент нужно делать на налогообложении потребления, налогообложении значительных активов (движимого и недвижимого имущества), прямо или косвенно контролируемых налогоплательщиками, и на налогообложении пассивных доходов (дивидендов, роялти и др.), полученных налогоплательщиками как в Украине, так и на контролируемые ими структуры за рубежом. При этом ставки налога на определенные активы (сверхкрупная недвижимость, определенные категории транспортных средств и т.д.) должны быть справедливыми, то есть такими, которые позволят получить существенные поступления в бюджет, а не просто номинальными.

«В любом случае повышение ставок налога на доходы должно происходить с соблюдением принципов стабильности, социальной справедливости и экономичности налогообложения и только после компетентного обсуждения в экспертной среде сути предлагаемых изменений и порядка их введения», - говорят в ЕБА.

Интересно, наши верхи воспользуются советом?

Нана Черная (УНИАН)