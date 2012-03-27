Deutsche Bank обошел BNP Paribas - стал крупнейшим банком Европы по объему активов

Немецкий Deutsche Bank обошел французский BNP Paribas и стал крупнейшим банком Европы по объему активов, сообщает Bloomberg.

Объем активов по итогам 2011 года вырос на 14% и составил €2,16 трлн, благодаря чему Deutsche Bank впервые за пять лет стал лидером в списке крупнейших публично торгующихся банков Европы.

Банк HSBC оказался на втором месте, по данным Bloomberg, а BNP Paribas занял третье место. Баланс BNP Paribas по итогам 2011 года сократился на 1,7%, до €1,97 трлн, что является худшим показателем с 2007 года.

«Deutsche Bank решительно отказался от сокращения своего баланса. Этот шаг вполне понятен: чем больше использование заемных средств, тем больше выручка при благоприятных условиях», – сказал Bloomberg Лутц Ройхмейер, управляющий менеджер Landesbank Berlin Investment.

С конца 2009 года Deutsche Bank, несмотря на кризис, увеличил объем активов на 44%, в то время как девять других крупнейших европейских банков зарегистрировали только 5-процентный рост.

Акции банка в декабре выросли на 37%, хотя аналитики прогнозировали лишь 20%. Это произошло после того, как Европейский центробанк провел первый трехлетний аукцион и предоставил банкам еврозоны кредиты на общую сумму €482,9 млрд.