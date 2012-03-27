ГНСУ предлагает закрывать малый бизнес по упрощенной процедуре

Эксперты Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) предлагают предоставить предпринимателям, представляющим малый бизнес, право закрывать бизнес по упрощенной процедуре в случае, если они прекращают деятельность по собственному желанию.

Текст соответствующего законопроекта размещен на официальном сайте ведомства (законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно проведения проверок в связи с прекращением по заявительскому принципу предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей, которые не имеют наемных работников»).

Законопроект разработан во исполнение Национального плана действий на 2012 год.

Для этого предпринимателям необходимо соответствовать нескольким условиям — не использовать труд наемных работников и не осуществлять деятельность в течение трех последних календарных лет. Кроме того, налогоплательщик не должен быть зарегистрирован плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и не иметь открытых счетов в банках и других финансовых учреждениях. В случае, если предприниматель соответствует данным условиям, срок проведения проверки составит три рабочих дня.

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