Минфин привлек в госбюджет от продажи ОВГЗ 2,87 млрд грн

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,87 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

От продажи дебютного выпуска ОВГЗ номинированного в евро и с возможностью досрочного предъявления к погашению было привлечено 205,208 млн евро по средневзвешенной доходности 4,8% годовых.

Бумаги, номированные в долларах США, были размещены на 80,751 млн долл. под 9,3%. Гривневые облигации сроком обращения 6 месяцев были проданы на 56,736 млн грн под 12% годовых.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением №234 от 21 марта предусмотрел выпуск облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте (доллар, евро), с возможностью досрочного предъявления к погашению.

Бумаги будут выпускаться номиналом 1 тыс. долларов и 1 тыс. евро с шестимесячным купонным периодом в бездокументарной форме.

Расчеты по результатам размещения таких ОВГЗ, уплата купонного дохода по ним и их погашение осуществляются в валюте выпуска. При этом расчеты по операциям на вторичном рынке осуществляются исключительно в национальной валюте.

Приобретать облигации, номинированные в валюте с правом досрочного погашения, имеют как юридические, так и физические лица.