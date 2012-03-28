Лондон, Нью-Йорк, Гонконг - лидеры рейтинга мировых финцентров. Москва - 65 место

Москва заняла 65 место в рейтинге мировых финансовых центров, подготовленном компанией Z/Yen Group. Доклад консалтинговой организации доступен на ее сайте.

Российская столица ухудшила свой результат на четыре позиции: в прошлогоднем рейтинге она заняла 61-е место. В список из 77 стран попал также Санкт-Петербург, который занял 73 строчку (потерял две позиции). Первые четыре позиции остались без изменений - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур. Замыкает пятерку Токио, который поднялся на одну строчку.

В этом году в десятке лучших финансовых центров оказался Сеул, улучшив свой результат на две позиции. В перечень десяти лучших финансовых центров также попали Цюрих, Чикаго, Шанхай и Торонто.

В числе "антилидеров" рейтинга - последней пятерки - оказались уже упомянутый Санкт-Петербург, Будапешт, Багамы, Рейкьявик и Афины.

Z/Yen Group оценивала глобальные финансовые центры по объективным факторам, таким как инфраструктура и доступ к рынку, а также по итогам опросов экспертов, представляющих крупнейшие мировые финансовые компании, передает Lenta.ru.