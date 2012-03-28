Фирташ: государство не должно трогать малый и средний бизнес в течение десять лет

Государство должно дать свободу малому и среднему бизнесу. Как сообщает пресс-служба Федерации работодателей Украины, об этом сказал глава ФРУ Дмитрий Фирташ вчера во Львове во время встречи с руководством Львовской области и предпринимателями региона.

«Дайте людям покой. Не нужно помогать. Вы просто десять лет не трогайте малый и средний бизнес. И я уверен, что он станет локомотивом, который подтолкнет экономику вперед и даст стране развитие», - сказал Д.Фирташ.

Глава Федерации работодателей отметил, что бизнес может защищать себя, отстаивая свою позицию при принятии законов. По его словам, Федерация работодателей – это площадка, которая дает возможность всем бизнесменам защитить себя.

Справка УНИАН. В Украине более 80 государственных органов могут проверять предприятия, а 21 контролирующая структура может прекратить деятельность предприятия.